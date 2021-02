Usa: coronavirus, Casa Bianca smentisce piani per isolamento Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, ha fatto un passo indietro in merito all'ipotesi di un blocco agli spostamenti in entrata e uscita dalla Florida, Stato Usa che ha gestito meglio di altri la pandemia di coronavirus, ma dove nelle scorse settimane sono stati diagnosticati diversi casi della variante britannica del virus. Un funzionario della Casa bianca citato dal quotidiano "Miami Herald" ha dichiarato che l'amministrazione Biden è "impegnata in una conversazione riguardo le misure possibili per contrastare la diffusione" della variante britannica del virus. Altri due funzionari hanno precisato che "Nessun annuncio politico è imminente, e qualsiasi iniziativa tesa alla restrizione degli spostamenti o all'imposizione di nuove misure sanitarie verrà assunta in accordo con gli Stati e i governi locali". Le indiscrezioni provenienti dalla Casa Bianca in merito ad un ipotetico "blocco degli spostamenti" attraverso i confini della California, riportate da quotidiani di orientamento conservatore come il "Washington Times", avevano suscitato immediate polemiche. Contro la Casa Bianca si sono scagliati il senatore repubblicano della Florida, Marco Rubio, e il governatore repubblicano di quello Stato, Ron De Santis: entrambi hanno accusato la Casa Bianca di voler punire per ragioni politiche lo Stato, che alle elezioni presidenziali dello scorso novembre si è schierato massicciamente a sostegno dell'ex presidente Donald Trump, e che dall'inizio della pandemia ha attratto un enorme flusso di cittadini statunitensi in uscita da altri Stati - a cominciare da New York - dove la gestione della pandemia è stata meno efficace, o maggiormente improntata alla chiusura coatta di attività commerciali e produttive. (Nys)