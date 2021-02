Kosovo: Covid, governo revoca coprifuoco notturno in zone rosse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo ha revocato il coprifuoco notturno nelle zone rosse ma ha mantenuto in vigore le altre restrizioni anti Covid. Lo ha confermato il portavoce del governo di Pristina, Antigona Baxhaku, al portale di informazione "Gazeta Express" spiegando quanto emerso dalla riunione di ieri dell'esecutivo. Baxhaku ha chiarito che gli operatori economici avranno la possibilità di tenere aperte le saracinesche fino alle 22. "Gli studenti torneranno alle lezioni nelle facoltà e finiranno l'apprendimento a distanza”, ha detto Baxhaku. Nel dicembre dello scorso anno il governo del Kosovo ha deciso di dividere i comuni per il livello di contagiosità del coronavirus, dividendoli in tre categorie in base ai tassi di infezione: zona verde, gialla e rossa. Le zone rosse comprendono i comuni con il maggior numero di contagi. La capitale Pristina si trova in zona rossa. (segue) (Alt)