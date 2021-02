Kosovo: premier Hoti, vittoria Ldk a elezioni sempre più certa (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Impegnati nella campagna elettorale, il leader del movimento Vetevendosje Albin Kurti e la presidente ad interim del Kosovo Vjosa Osmani, nei giorni scorsi a Kamenica e Vitia, hanno detto di aver bisogno di una vittoria che consenta al partito di avere oltre 61 parlamentari nella nuova legislatura. In un videomessaggio Kurti ha detto che la campagna elettorale di Vetevendosje può essere riassunta in due parole: giustizia e occupazione. "Giustizia non solo nei tribunali ma in tutta la società e non lavorare solo per il bene dell'occupazione ma del lavoro professionale. I nostri cittadini, soprattutto le giovani generazioni, hanno bisogno di una vita dignitosa nel loro Paese. Ecco perché queste elezioni sono importanti, quindi quello del febbraio 14 è un referendum", ha detto Kurti. "La Lega democratica del Kosovo otterrà alle elezioni parlamentari di domenica un risultato migliore rispetto a quello raggiunto nel 2019 grazie al lavoro svolto dal governo negli ultimi mesi", ha dichiarato invece il premier kosovaro uscente, Avdullah Hoti, all'emittente "Kohavision". (segue) (Alt)