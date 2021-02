Kosovo: elezioni domenica, il Movimento Vetevendosje sfida i partiti tradizionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La retorica anti establishment del Vetevendosje è stata corroborata in queste settimane dalla decisione della Commissione elettorale centrale kosovara che non ha convalidato la candidatura di Kurti per il voto di domenica. La portavoce della commissione elettorale, Valmir Elezi, ha confermato che domenica sera verranno pubblicati solamente i risultati dei candidati abilitati a correre per le elezioni. "I voti per una persona la cui candidatura non è stata certificata per le prossime elezioni parlamentari in Kosovo non saranno considerati invalidi, anche se non rientreranno nel computo ufficiale della commissione elettorale centrale", ha spiegato nei giorni scorsi il rappresentante del Movimento Vetevendosje presso la commissione elettorale centrale del Kosovo, Sami Kurteshi, riguardo la situazione poco chiara che si sta profilando nel Paese balcanico. "Stanno provando a distruggere tutto in questo Paese. I reclami del Partito democratico del Kosovo (Pdk) e della Lega democratica del Kosovo (Ldk) secondo cui i voti possono essere dichiarati invalidi non hanno senso", ha affermato Kurteshi chiarendo che tutti i voti saranno contati anche se la commissione elettorale centrale non includerà nelle sue statistiche quelli per i candidati non certificati. "Il Pdk e l'Ldk sono riusciti a creare confusione su questo", ha concluso. Sono cinque le candidature dei candidati del Movimento Vetevendosje, incluso il leader del partito Kurti rimasto comunque capolista, non confermate dalla commissione elettorale centrale. L’ex premier Kurti è stato escluso a causa della sentenza a suo carico per il lancio di lacrimogeni in Parlamento nel 2015. Azione a cui presero parte altri quattro esponenti di Vetevendosje: Albulena Haxhiu, Liburn Aliu, Bajram Mavriqi e Labinote Demi Murtezi, anch'essi non abilitati a correre per la prossima tornata elettorale. Kurti e l'ex ministro della Giustizia Haxhiu sono stati condannati ad una pena poi sospesa da un tribunale di Pristina nel gennaio 2018. (segue) (Alt)