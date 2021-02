Kosovo: elezioni domenica, il Movimento Vetevendosje sfida i partiti tradizionali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'altra parte, ottimismo in vista del voto di domenica è stato espresso anche dal candidato premier dell’Ldk Hoti, che ha sottolineato come il partito non abbia “linee rosse” sulla possibilità di formare coalizioni post elettorali. "L'Ldk otterrà alle elezioni parlamentari di domenica un risultato migliore rispetto a quello raggiunto nel 2019 grazie al lavoro svolto dal governo negli ultimi mesi", ha dichiarato il premier kosovaro uscente Hoti. Secondo Hoti, la vittoria sarà dell’Ldk per un “motivo chiaro e semplice: i cittadini del Kosovo sono europeisti e l'Ldk è l'unico partito integrato nella famiglia politica europea, parte del Partito popolare europeo. Questa strada è stata tracciata dal presidente Rugova, la cui filosofia politica era incentrata sull'integrazione euro-atlantica e l'amicizia permanente con gli Stati Uniti", ha spiegato. Sul piano internazionale un governo come quello uscente, guidato dall’Ldk, sembra più affidabile rispetto al Vetevendosje sulle prospettive di rilancio del dialogo tra Pristina e Belgrado, come attestato anche dall’accordo sulla normalizzazione dei rapporti economici firmato a settembre alla Casa Bianca grazie alla mediazione Usa. (segue) (Alt)