Usa: impeachment Trump, la difesa concluderà le sue argomentazioni domani

- Gli avvocati dell’ex presidente statunitense, Donald Trump, non hanno intenzione di utilizzare tutte le 16 ore a loro disposizione per esporre le argomentazioni difensive durante il processo di impeachment ai danni del loro assistito. Lo ha annunciato David Schoen, uno dei legali di Trump, affermando di fatto che la difesa concluderà il proprio intervento domani. Molto probabilmente, quindi, il voto finale potrebbe arrivare già sabato 13 febbraio. Trump è accusato di “istigazione alla rivolta” per i fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio scorso un gruppo di suoi sostenitori ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale. I seggi al Senato sono equamente divisi tra i due partiti: 50 ai democratici e 50 ai repubblicani. Per la condanna dell’ex inquilino della Casa Bianca non sarà tuttavia sufficiente la maggioranza semplice, come quella richiesta nelle votazioni sulla costituzionalità del processo. Serve una maggioranza qualificata dei due terzi dei senatori, cioè 67 voti. In altri termini, per stabilire la colpevolezza di Trump sarebbe necessario che 17 repubblicani si schierassero dalla parte dei democratici.(Nys)