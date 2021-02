Brasile: 5G, ministro Telecomunicazioni in Cina per conoscere Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Telecomunicazioni del Brasile, Fabio Faria, ha effettuato una breve visita in Cina con l'intenzione di conoscere più da vicino il colosso delle cinese Huawei in vista dell'asta per l'affidamento dello sviluppo della rete per la tecnologia del 5G. Lo riferisce il quotidiano "OGlobo", secondo cui la visita avviene dopo che, attraverso una circolare, il governo brasiliano ha tolto il veto alla partecipazione di Huawei all'asta del 5G prevista per la seconda metà dell'anno. Al contempo, la visita è stata vista da Huawei come un'occasione per mettere in mostra efficienza e competitività dei propri prodotti e, soprattutto, per mostrare di disporre dei mezzi necessari a garantire la sicurezza cibernetica delle proprie apparecchiature nelle reti 5G, fonte di grande preoccupazione del governo brasiliano. Per la delegazione guidata da Faria è stata l'occasione di vedere da vicino le installazioni di uno dei leader mondiali delle telecomunicazioni, a due settimane dalla divulgazione delle regole dell'asta 5G che ha dato il via libera alla partecipazione di Huawei. (segue) (Brb)