Infrastrutture: Brasile, governo stanzia 13,7 milioni di real per ferrovie urbane in tre capitali

- Il ministero dello Sviluppo regionale del Brasile ha stanziato 89,3 milioni di real (13,7 milioni di euro) per l'ammodernamento e l’espansione del sistema ferroviario urbano delle città di Natal, capitale dello Stato di Rio Grande do Norte, Recife, capitale dello Stato di Pernambuco, e Joao Pessoa, capitale dello Stato di Paraiba. L'importo maggiore, 58,3 milioni di real (9 milioni di euro), è stato concesso alla Compagnia Brasiliana di Treni Urbani (Cbtu) di Natal, che li investirà nei lavori alla Linea Bianca. Il progetto prevede l'allungamento della strada ferrata per 24 chilometri in modo da collegare i municipi di Sao Josè de Mipibu e Nisia Floresta con la capitale Natal. E' prevista la creazione di quattro nuove stazioni. Si prevede che circa 6.800 passeggeri utilizzeranno il servizio ogni giorno per raggiungere la capitale, oltre a rappresentare una risorsa per il turismo nella regione. (segue) (Brb)