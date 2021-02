Brasile: Bolsonaro annuncia proroga bonus Covid per altri 3 o 4 mesi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto sostenuto dal ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, nel corso di un recente incontro con il nuovo presidente del Senato, Rodrigo Pacheco. La riformulazione di nuovi bonus Covid dovrà rientrare nei limiti alla spesa pubblica ed essere approvata nell'ambito di un nuovo stato di calamità pubblica. Secondo il ministro, inoltre, l'estensione degli aiuti sarebbe più "mirata" e servirebbe 32 milioni di brasiliani, poco meno della metà dei 67,9 milioni di persone che hanno beneficiato del beneficio nel 2020. Il governo, a partire da maggio ha approvato il pagamento di bonus del valore di 600 real (92 euro) per cinque mesi e prorogandolo in seguito fino alla fine dell'anno riducendone il valore a 300 real (46 euro) per renderlo più sostenibile per le casse federali. (segue) (Brb)