Giappone: coronavirus, consegnato primo carico di vaccini Pfizer (4)

- Il governo del primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha presentato il 3 febbraio una serie di disegni di legge che prevedono sanzioni per le persone che violino le norme di distanziamento sociale tese a contenere la propagazione dle coronavirus. L'iniziativa segna un rottura netta rispetto all'approccio sinora adottato dalle autorità giapponesi, interamente basato sull'osservanza volontaria delle norme. I disegni di legge sono stati approvati dalla Dieta nella tarda serata di ieri, e dovrebbero entrare in vigore dalla metà di febbraio. Le tempistiche hanno suscitato polemiche sui media, che accusano il governo di aver fornito ai cittadini un preavviso troppo scarso, dato il drastico mutamento di approccio alla gestione della crisi sancito dai provvedimenti. I provvedimenti prevedono la possibilità di obbligare gli esercizi commerciali alla chiusura serale, con sanzioni sino a 300mila yen (circa 2.500 euro) per i trasgressori. (segue) (Git)