Giappone: coronavirus, consegnato primo carico di vaccini Pfizer (5)

- Tali misure potranno essere adottate dai governatori delle prefetture solo previa consultazione con le autorità nazionali. Il governo ha previsto anche sanzioni sino a 500mila yen per gli individui contagiati che violino i protocolli di quarantena, e sino a 300mila yen per quanti non collaborino con gli sforzi di tracciamento e di diagnosi del virus. Il modello giapponese di gestione della crisi pandemica, sinora basato interamente sull'adesione volontaria alle norme e sul tracciamento dei contatti, è entrato in crisi nelle scorse settimane a causa di un significativo aumento dei contagi, che ha spinto il premier Yoshihide Suga a proclamare lo stato di emergenza a Tokyo e in dieci altre prefetture del Paese. Il governo giapponese è sotto pressione anche in vista delle Olimpiadi estive di Tokyo, in programma la prossima estate ma a rischio a causa del quadro pandemico globale ancora incerto. (Git)