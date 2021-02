Usa: coronavirus, Biden interessato a "verificare i fatti" su inizio pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di essere "interessato a verificare tutti i fatti" in merito all'origine della pandemia di coronavirus, e al ruolo della Cina nel presunto occultamento delle informazioni durante le prime fasi della crisi sanitaria globale. Biden ha risposto così alla domanda di un giornalista riguardo la missione dell'Organizzazione mondiale della sanità a Wuhan, che ha escluso l'ipotesi secondo cui il virus avrebbe avuto origine da un laboratorio di bioingegneria in quella città cinese, come sostenuto invece nei mesi scorsi dall'intelligence Usa. Le valutazioni della delegazione dell'Oms in Cina hanno suscitato un dibattito negli Usa, dove in molti accusano l'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump d'aver mosso accuse politiche alla Cina. Il consigliere dell'Oms Jamie Metzl, intervistato da "Fox News", ha espresso però forti dubbi in merito all'attendibilità delle valutazioni formulate dalla delegazione di esperti in Cina: secondo Metzl, "la vera indagine è stata effettuata dalle autorità cinesi. Gli investigatori dell'Oms si sono di fatto limitati a ricevere rapporti da funzionario cinesi". Secondo Metzl, la vera e propria indagine dall'Oms in Cina è stata "molto breve. Due settimane di quarantena e due settimane di incontri, ma la vera indagine è stata effettuata dalle autorità cinesi". Metzl ha anche criticato l'Oms per aver di fatto accantonato l'ipotesi di una fuga accidentale del nuovo coronavirus da un laboratorio, che secondo il consigliere andrebbe invece approfondita. (Nys)