Venezuela: covid, pronto accordo per arrivo vaccini tramite meccanismo Covax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato trovato l'accordo che dovrebbe permettere l'arrivo in Venezuela di dosi del vaccino contro il coronavirus attraverso il Fondo di accesso globale Covax. "Oggi, con la volontà degli attori politici, dei tecnici e degli universitari del Venezuela, il Tavolo nazionale per l'accesso alla strategia Covax ha proceduto per garantire l'accesso ai vaccini contro la Covid-19", ha scritto sul suo profilo Twitter Paolo Balladelli, capo della missione dell'Organizzazione panamericana della Salute (Ops) a Caracas. La Ops aveva stanziato per il Venezuela una quota di dosi compresa tra il milione e 425mila e i 2 milioni e 409mila vaccini elaborati da AstraZeneca, in collaborazione con l'Università Oxford. L'arrivo dei farmaci era però stato congelato per il ritardo del Venezuela nei pagamenti della quota annuale all'Ops, oggetto di una trattativa che si porta avanti da giorni. Al momento non si sa quanti dei vaccini promessi potranno effettivamente arrivare grazie all'intesa. (segue) (Vec)