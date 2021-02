Cina: Usa condannano messa al bando emittente Bbc, "rispetto per libertà d'informazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano fermamente l'oscuramento in Cina del canale “World News” dell’emittente British Broadcasting Corporation (Bbc) e chiedono alle autorità di Pechino di rispettare la libertà d'informazione. Lo dichiara in una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. Il canale della Bbc verrà oscurato dalle autorità di Pechino e non sarà più fruibile in Cina. L'autorità regolatrice delle trasmissioni radiotelevisive (Nrta) ha accusato la Bbc di avere trasmesso servizi sulla Cina che violano i principi imparzialità e verità del giornalismo. Il riferimento, probabilmente, è ad alcuni servizi dell’emittente britannica sulla repressione dei musulmani uiguri nella regione occidentale dello Xinjiang. (segue) (Nys)