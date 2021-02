Germania: accoglienza bielorussi perseguitati limitata a 50 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prevista dal Piano d'azione per la società civile in Bielorussia elaborato dal governo tedesco, l'accoglienza in Germania dei cittadini bielorussi vittime di persecuzione politica nel proprio Paese sarà inizialmente limitata a 50 persone. Tuttavia, non si tratta di un limite formale, ogni singolo caso verrà valutato e le registrazioni degli idonei dovrebbero iniziare “presto”. È quanto comunicato dal ministero dell'Interno tedesco nella risposta a un'interrogazione presentata da Manuel Sarrazin, deputato dei Verdi al Bundestag. Tra gli obiettivi del Piano d'azione per la società civile in Bielorussa, vi è la protezione in Germania per gli oppositori perseguitati nell'ex repubblica sovietica. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, l'iniziativa dispone che la Germania fornisca sul proprio territorio “trattamento delle vittime di tortura traumatizzate”. Inoltre, per i bielorussi “che necessitano di protezione”, viene previsto “l'ingresso facilitato” in Germania. Il Paese accoglierà poi “i perseguitati” dal governo del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, con i loro “parenti stretti”. In questo modo, la Germania segue l'esempio di Lituania e Polonia nel rilasciare visti umanitari ai bielorussi minacciati dal “regime” di Lukashenko. In particolare, a tal fine, il ministero dell'Interno tedesco può dichiarare l'ammissione dei cittadini bielorussi in Germania “a tutela degli interessi politici” del Paese. (segue) (Geb)