Venezuela: covid, pronto accordo per arrivo vaccini tramite meccanismo Covax (4)

- Il governo Maduro, che sin qui non si è espresso sulla chiusura dell'accordo, ha da parte sua sempre denunciato il peso che le sanzioni internazionali, a partire da quelle "targate" Stati Uniti, hanno avuto nella difficoltà di garantire l'accesso ai farmaci. L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha inviato in Venezuela la relatrice speciale Alena Douhan, dal 2 al 12 febbraio, proprio per valutare l'impatto "delle misure coercitive unilaterali sui diritti umani". Washington ha da parte sua sempre sostenuto che le misure economiche colpiscono solo il patrimonio degli alti funzionari del governo venezuelano accusati di attacco alla democrazia, e le imprese ad essi legati, ma non incidono sulla capacità di governo della crisi. (segue) (Vec)