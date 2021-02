Brasile: 5G, ministro Telecomunicazioni in Cina per conoscere Huawei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita è stata aperta con una conversazione in videoconferenza tra Faria e Ren Zhengfei, fondatore e amministratore delegato di Huawei. L’esponente dell’esecutivo di Brasilia ha spiegato a Ren che tra le regole dell'asta c'è il requisito che i vincitori istituiscano una rete privata di alta sicurezza per il governo federale e le forze armate, come affermato nell'ordinanza pubblicata il 29 dal ministero delle Telecomunicazioni. Composta da dieci persone, la delegazione brasiliana ha avuto circa undici ore per visitare Huawei, in un tour che ha incluso il quartier generale dell'azienda a Shenzhen, città nel sud del Paese conosciuta come la “Silicon valley cinese”, e il suo centro di sicurezza informatica a Dongguan (circa 70 chilometri dalla sede). Dopo aver visitato diversi showroom e ricevuto spiegazioni sulla sicurezza informatica e attrezzature all'avanguardia, i membri della delegazione sono rientrati in Brasile. (Brb)