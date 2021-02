Bolivia: domani approvazione indulto per accusati di sedizione da governo Anez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea plurinazionale della Bolivia, organo legislativo presieduto da Andronico Rodriguez, ratificherà domani il decreto di indulto per oltre mille persone arrestate e processate durante il governo ad interim di Jeanine Anez con l'accusa di sedizione o terrorismo per aver partecipato ai disordini successivi alle dimissioni dell'ex presidente Evo Morales, nei mesi di novembre e dicembre del 2019. Tra gli indultati figura lo stesso Morales oltre a diversi leader del Movimento politico al socialismo (Mas). "Circa mille persone beneficeranno del decreto di grazia presidenziale annunciato dal governo (...) ovviamente Evo Morales è incluso nella lista", ha annunciato oggi Rodriguez. Il provvedimento include "tutti coloro che sono stati accusati senza motivo e contro i quali fino ad ora non è stato possibile provare i crimini", ha sottolineato il presidente dell'Assemblea. A fornire i nomi delle persone indultate, ha aggiunto Rodriguez, saranno i ministeri dell'Interno e Giustizia.(Brb)