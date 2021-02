Usa: accusa conclude arringa per processo impeachment Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nove membri della Camera dei rappresentanti Usa incaricati di gestire l’impeachment contro l’ex presidente Donald Trump hanno concluso la loro arringa dopo dieci ore (in due giorni). Lo riferiscono i media Usa. Trump è accusato di “istigazione alla rivolta” per i fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio scorso un gruppo di suoi sostenitori ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale. Il deputato democratico Jamie Raskin, uno dei “manager” dell’impeachment, ha concluso il suo intervento dicendo: "Spero si possa tutti concordare sul fatto che se un presidente esorta una violenta insurrezione contro il governo possa per questo essere messo in stato d’accusa e che si tratta un reato costituzionale”. L’esponente dem ha inoltre fatto notare che l’accusa ha chiuso l'arringa con circa "cinque o sei ore di anticipo” rispetto alle 16 a disposizione. (segue) (Nys)