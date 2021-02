Usa: Biden incontra gruppo bipartisan di senatori, focus su infrastrutture sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato alla Casa Bianca una delegazione bipartisan di senatori, con i quali ha discusso la necessità di investire su infrastrutture sostenibili. Lo ha annunciato lo stesso Biden con un messaggio su Twitter. “Ho incontrato un gruppo bipartisan di senatori per discutere la necessità di investire in infrastrutture moderne e sostenibili. Questa non è una questione di parte e io sono impegnato a lavorare per fornire infrastrutture e posti di lavoro alle comunità in tutto il paese”, ha spiegato l’inquilino della Casa Bianca.(Nys)