Brasile: Bolsonaro annuncia proroga bonus Covid per altri 3 o 4 mesi

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha annunciato che “è quasi certa" una proroga dei bonus covid, pagati già per otto mesi nel corso del 2020 in favore di lavoratori precari, microimprenditori, lavoratori autonomi e disoccupati per sostenerne il reddito nel corso della pandemia di coronavirus. "La proroga del bonus è quasi certa, non sappiamo ancora il valore e da quando partirà. Sarà per tre o quattro mesi, questo lo deciderà il governo in accordo con il parlamento anche perché sarà necessario uno sforzo e maggiore responsabilità economica da parte di tutti" ha detto Bolsonaro. "I bonus sono costosi per il Brasile, e generano un enorme debito. Ora, non basta solo concedere un altro periodo di aiuti d'emergenza, l'economia deve tornare a funzionare. Deve finire questa storia di chiudere tutto", bisogna prendersi cura degli anziani che hanno più comorbidità, il resto delle persone devono lavorare", ha detto Bolsonaro. "Si chiama bonus di emergenza, questo significa che non può essere eterno perché genera un grandissimo indebitamento e nessuno vuole il Paese distrutto", ha detto il capo dello stato. (segue) (Brb)