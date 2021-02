Usa: amministrazione Biden frena su divieto app cinese WeChat proposto da Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiesto a una Corte d'appello federale di sospendere i procedimenti sul divieto ai danni dell’app di social media cinese WeChat, un blocco che l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump aveva cercato di imporre. Lo riferisce il “New York Times”, precisando che l'amministrazione ha affermato di “aver bisogno di tempo per rivedere i divieti proposti dall'amministrazione Trump che ora sono oggetto di audizioni di appello”. In un esposto alla corte d’appello di San Francisco, il dipartimento di Giustizia sostiene che “quando l'amministrazione Biden è entrata in carica, il dipartimento del Commercio ha avviato una revisione di alcune azioni dell'agenzia emesse di recente, compresi i divieti riguardo l'applicazione mobile WeChat”. In relazione a tali divieti “il dipartimento prevede di condurre una valutazione della registrazione sottostante che giustifichi tali misure”, prosegue la nota del dicastero. “Il governo – conclude - sarà quindi in una posizione migliore per determinare se la minaccia alla sicurezza nazionale descritta nell'ordine esecutivo del 6 agosto 2020 continui a giustificare i divieti in oggetto”. L'amministrazione Biden ha usato argomentazioni simili in una richiesta presentata mercoledì 10 febbraio alla Corte d'appello del Distretto di Columbia, chiedendo una sospensione dei procedimenti che coinvolgono il blocco dell’app cinese TikTok proposto da Trump. L’ex inquilino della Casa Bianca ha cercato di vietare entrambe le app lo scorso autunno, definendole minacce alla sicurezza nazionale perché responsabili di aver raccolto "vaste porzioni" di dati sui cittadini Usa per conto del Partito comunista cinese.(Nys)