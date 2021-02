Sud: Inps, nessun errore su attivazione decontribuzione ma rispetto procedure Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si rende noto che l’Inps attiverà, appena riceverà il nulla osta ministeriale, la possibilità per le aziende di accedere alla cosiddetta decontribuzione Sud stabilita con la Legge di Bilancio 2021. L’Istituto è in attesa dei necessari passaggi con la Commissione Europea. Si ricorda infatti che per le misure che si configurino come aiuti di Stato è necessario il perfezionarsi dell’iter previsto dalla normativa europea, ed è dunque infondata ogni ipotesi di errori dell’Inps sull’attivazione della misura". E' quanto si legge in una nota dell'Inps.(Com)