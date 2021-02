Venezuela: covid, pronto accordo per arrivo vaccini tramite meccanismo Covax (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo provvedimento varato dall'amministrazione di Joe Biden, che in continuità con l'ex presidente Donald Trump lavora per la destituzione di Maduro dal potere, ha permesso di sospendere il blocco degli asset imposto alle imprese Usa in affari con sigle venezuelane preposte alla gestione di porti e aeroporti. Una misura, hanno osservato i media regionali, presentata per dimostrare la disponibilità della Casa Bianca a permettere l'invio di aiuti internazionali nel paese caraibico. (Vec)