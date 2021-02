Governo: Stefania Craxi, bene ministero Transizione ecologica ma basta con la retorica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si fa tanto parlare del ministero della transizione ecologica. Bene. È giusto e sacrosanto, anzi, doveroso, prestare la dovuta attenzione e dare la giusta rilevanza ai temi ambientali. Ma smettiamola con la retorica". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia (FI) e vicepresidente della commissione Affari esteri. "Ai novelli presunti innovatori, tra uno show e l’altro ben retribuito, sembra essere sfuggito che il Ministero per l’ecologia nasce e vede per la prima volta luce grazie ad un certo Bettino Craxi - aggiunge -. Infatti, è con il governo presieduto dal leader socialista, nel 1983, che viene istituito per sua volontà questo dicastero (guidato da un liberale autentico come Alfredo Biondi) fino ad allora derubricato ad un semplice Dipartimento incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E, sempre con i Governo Craxi, nel 1986, venne varata la legge che introduceva una vera e propria struttura ministeriale per le questioni ecologiche e ambientali che porta all’istituzione del Ministero dell’ambiente. Con tutta evidenza qualcuno sembra essersi accorto di queste tematiche (e non solo) con 35 anni di ritardo. Ciò che sorprende è l’atteggiamento di certa stampa, tutta gaudente e plaudente, e di certa intellighenzia di sinistra tutti con la memoria corta! Innovatori dei miei stivali".(Com)