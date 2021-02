Infrastrutture: Brasile, governo stanzia 13,7 milioni di real per ferrovie urbane in tre capitali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti nelle linee ferroviarie urbane di Recife e Joao Pessoa ammonteranno invece a 31 milioni di real (4,7 milioni di euro). In particolare nella capitale di Pernambuco, saranno stanziati 21 milioni di real (3,2 milioni di euro) per il rifacimento della copertura delle stazioni e alla realizzazione dell'accessibilità per le persone con disabilità o mobilità ridotta sulla Linea Sud. Nella capitale di Paraiba, invece, è previsto lo stanziamento di 10 milioni di real (1,6 milioni di euro) per la realizzazione di quattro deviazioni che consentiranno una riduzione dei tempi di attesa e offriranno maggiore comfort e sicurezza ai passeggeri. (Brb)