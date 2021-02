Kazakhstan: Parlamento Ue, governo rispetti diritti umani e libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo esorta il governo del Kazakistan ad agire in conformità con i suoi obblighi internazionali e a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, come sancito nel suo accordo rafforzato di partenariato e cooperazione con l'Ue. In una risoluzione approvata con 598 voti a favore, 43 contrari e 52 astensioni, i deputati fanno notare che le elezioni parlamentari del Kazakistan del 10 gennaio di quest'anno sono state descritte dal Servizio europeo per l'azione esterna come una "occasione mancata" per dimostrare che le riforme politiche sono state attuate dalle ultime elezioni. Chiedono inoltre al governo kazako di far cadere le accuse motivate politicamente e di porre fine a tutte le forme di detenzione arbitraria, rappresaglie e molestie nei confronti di attivisti per i diritti umani, organizzazioni religiose, organizzazioni della società civile, sindacati, giornalisti e movimenti di opposizione politica. Le persone devono essere in grado di esprimere liberamente le loro opinioni politiche, religiose e di altro tipo, afferma il testo. Il Parlamento chiede al governo kazako di modificare la nuova legge sulle riunioni pacifiche al fine di garantire questa libertà. I deputati esortano inoltre le autorità del Paese a rilasciare immediatamente e riabilitare completamente tutti i prigionieri politici. (Beb)