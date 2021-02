Usa-Israele: Casa Bianca, presidente Biden parlerà presto con premier Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, "è ansioso di parlare con il primo ministro israeliano (Benjamin) Netanyahu", con il quale il capo dello Stato Usa ha "chiaramente una relazione di lunga data". Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, durante la consueta conferenza stampa. Le dichiarazioni arrivano dopo che la stampa dello Stato ebraico ha espresso perplessità per il fatto che Biden ha parlato con buona parte dei leader globali, da ultimo il presidente cinese Xi Jinping, ma non con il premier israeliano. I precedenti inquilini della Casa Bianca, Barack Obama e Donald Trump, avevano invece sentito Netanyahu nei primi giorni dei rispettivi mandati. "Chiaramente - ha spiegato Psaki - c'è un rapporto importante tra gli Stati Uniti e Israele sul fronte della sicurezza e come partner chiave nella regione". Questa settimana, Biden ha confermato che l'ambasciata Usa in Israele resterà a Gerusalemme, dove l'amministrazione Trump ha voluto spostarla da Tel Aviv. (Nys)