Usa: Casa Bianca, Biden firmerà ordine esecutivo contro carenza chip semiconduttori

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha in programma di firmare un ordine esecutivo volto ad affrontare la carenza di chip semiconduttori, un problema che ha messo in ginocchio buona parte del settore industriale automobilistico. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, precisando che l'ordine esecutivo sarà siglato "nelle prossime settimane". Al momento "l'amministrazione sta identificando potenziali strozzature nella catena di fornitura e lavorando attivamente a fianco delle principali parti interessate dell'industria e con i partner commerciali per fare di più ", ha Psaki detto ai giornalisti . (segue) (Nys)