Usa: Biden punta a superare obiettivo 100 milioni di vaccini in cento giorni

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, punta a superare l'obiettivo delle 100 milioni di dosi di vaccino somministrate nei primi 100 giorni di mandato. Lo ha annunciato lo stesso Biden, sottolineando che con la gestione dell’ex presidente Donald Trump la campagna vaccinale era in una "situazione peggiore di quanto previsto, non erano stati ordinati abbastanza vaccini". Gli Usa, ha aggiunto Biden, potrebbero avere 600 milioni di dosi di vaccini "entro la fine di luglio". Secondo il dipartimento della Salute e dei Servizi umani, gli Stati Uniti hanno pagato circa 2 miliardi di dollari a Pfizer per le dosi aggiuntive e 1,65 miliardi di dollari a Moderna. Gli Usa, quindi, hanno ora pre-acquistato dosi di vaccino sufficienti per immunizzare due volte la popolazione.(Nys)