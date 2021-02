Governo: Fico, M5s deve essere parte attiva percorso per futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Movimento è stata la più dirompente e innovativa forza politica degli ultimi dieci anni. Ha imposto nel dibattito temi come la sostenibilità ambientale che finalmente ora sono diventati prioritari nell’agenda. Ha invocato con forza la necessità di anticipare il futuro, di non subirlo". Lo afferma in una lettera aperta il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo il voto con cui gli iscritti del Movimento cinque stelle alla piattaforma Rousseau hanno dato il via libera al sostegno ad un esecutivo guidato da Mario Draghi. "E ora che il futuro deve essere scritto grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza - continua nella missiva la terza carica dello Stato -, ora che bisogna guidare la transizione energetica, ora che dobbiamo rafforzare capisaldi della nostra democrazia come la sanità, la scuola, la ricerca, il Movimento deve essere parte attiva e propositiva di questo percorso". (Rin)