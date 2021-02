Germania: Conferenza di Monaco sulla sicurezza in formato virtuale il 19 febbraio, interviene Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della pandemia di coronavirus, la Conferenza di Monaco sulla sicurezza (Msc) si terrà, per la prima volta dalla sua istituzione nel 1963, in formato virtuale il 19 febbraio. Tra i relatori, vi sarà anche il presidente degli Stati Uniti Joe Bidem, che nell'occasione terrà il suo primo discorso a un pubblico europeo dal suo insediamento alla Casa Bianca, il 20 gennaio scorso. È quanto comunicato dal direttore della Msc, l'ambasciatore tedesco a riposo Wolfgang Ischinger. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per Ischinger, se il presidente degli Stati Uniti decide di tenere il suo primo discorso a un pubblico europeo alla Msc, “significa che ha grandi aspettative dalle autorità tedesche in termini di relazioni transatlantiche”. Alla versione virtuale della Msc dovrebbero intervenire, oltre a Biden, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e l'incaricato degli Stati Uniti per il clima, John Kerry. Al momento, non è ancora confermata la partecipazione della cancelliera tedesca Angela Merkel. (segue) (Geb)