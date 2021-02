Germania: Conferenza di Monaco sulla sicurezza in formato virtuale il 19 febbraio, interviene Biden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, Ischinger ha ribadito la propria intenzione di tenere la Msc in presenza ne corso del 2021, auspicando che Biden possa prendervi parte. Dalla prima edizione dell'evento, numerosi vicepresidenti, tra cui lo Stesso Biden, segretari di Stato e alla Difesa degli Usa sono intervenuti alla Msc, ma mai il presidente del Paese. Secondo Ischinger, Biden trasmetterà “messaggi molto specifici agli europei” durante il suo discorso del 19 febbraio. Il presidente degli Usa si aspetta, infatti, che l'Europa sostituisca il proprio Paese in “aree essenziali della politica di sicurezza”. Per il direttore della Msc, si tratta “principalmente della condivisione degli oneri militari”. Al riguardo, Ischinger ha evidenziato che gli Stati Uniti devono affrontare “sfide strategiche enormi e molto costose in termini di stabilità nella regione Asia-Pacifico”. Pertanto, Biden si aspetterà “un risarcimento dagli europei altrove”. Infine, il direttore della Msc ha affermato che Biden conosce molto bene l'Europa, “le nostre sensibilità, i nostri bisogni, ma anche le nostre ambizioni. Questa è una grande opportunità”. (Geb)