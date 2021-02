Venezuela: covid, pronto accordo per arrivo vaccini tramite meccanismo Covax (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì il vicedirettore dell'Ops, Jabas Barbosa, aveva chiesto di concedere "flessibilità" al Venezuela per il pagamento delle quote e il relativo accesso al meccanismo Covax. "Il Venezuela avrebbe dovuto già effettuare il pagamento, ma a causa della complicata situazione nel paese, ci vuole più tempo. Chiediamo al Covax di avere un programma flessibile per ricevere il pagamento dal Venezuela e mantenere il paese all'interno del meccanismo come membro autofinanziato”, ha detto Barbosa. Per poter accedere ai vaccini acquistati tramite il Covax, il Venezuela avrebbe dovuto risolvere il problema del ritardo nei pagamenti della quota all'Ops entro il 9 febbraio. (segue) (Vec)