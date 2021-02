Germania: i commercianti criticano la proroga del blocco generale anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore del commercio al dettaglio tedesco ha severamente criticato la proroga dalla scadenza del 14 febbraio al 7 marzo del blocco generale, in vigore in Germania per il contenimento della pandemia di coronavirus. L'ira dei commercianti le cui attività sono chiuse a causa del lockdown si concentra, in particolare, sulla decisione di subordinare le riaperture a un'incidenza dei contagi inferiore ai 35 casi su 100 mila abitanti in una settimana. “Se i negozi restano chiusi come previsto e gli aiuti di Stato non vengono ampliati in modo massiccio, molti rivenditori saranno inevitabilmente sull'orlo del fallimento”, ha avvertito Stefan Genth, direttore esecutivo dell'Associazione del commercio di Germania (Hde). Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, secondo Genth. il 20 per cento delle imprese prevede di dover chiudere in assenza di altri aiuti di Stato nella prima metà dell'anno. Il dato sale al 37 per cento nel secondo semestre. “Il 57 per cento è una cifra enorme”, evidenzia il direttore esecutivo dell'Hde, avvertendo che il fallimento dei negozi provocherebbe la perdita di almeno 250 mila posti di lavoro. Intanto, i negozianti hanno esaurito le riserve di liquidità e gli aiuti di Stato non arrivano o sono insufficienti. Qualora gli esercizi commerciali potessero riaprire a marzo, per Genth ciò significherebbe comunque un crollo del fatturato del 15 per cento su base annua. Ad aprile e maggio la picchiata segnerebbe rispettivamente il 23 e circa il 30 per cento. Alla fine, il fatturato diminuirebbe di 50 miliardi di euro. “Semplicemente, non vi sono prospettive al momento”, afferma il direttore esecutivo dell'Hde, secondo cui il governo federale e gli esecutivi dei Laender dovrebbero concordare un piano per l'uscita dal lockdown su cui si possa fare affidamento. (Geb)