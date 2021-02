Recovery: Mef, da Ue apprezzamento per impostazione generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e il commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, hanno risposto alla Lettera inviata a Bruxelles il 20 gennaio scorso dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, per illustrare alla Commissione Europea la decisione di proporre al Parlamento italiano una Relazione per ottenere l’autorizzazione allo scostamento dal deficit programmatico previsto nella Nadef 2020. Lo rende noto il Mef. Lo scostamento è finalizzato all’adozione di misure volte a sostenere ulteriormente gli operatori economici, i settori produttivi e i cittadini maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia da Covid-19. Nella loro risposta Dombrovskis e Gentiloni esprimono apprezzamento per gli sforzi compiuti dall’Italia per contenere la pandemia e limitarne l’impatto sull’economia, per le informazioni fornite dal governo italiano sulle nuove misure e per la loro prevista natura mirata e temporanea. E’ importante che le misure di supporto siano regolarmente monitorate per garantire l’uso efficiente delle risorse. La Commissione ribadisce l’orientamento espresso in base al quale l’impostazione della politica di bilancio, deve rimanere espansiva, a sostegno della ripresa, anche nel corso del 2021. La guidance fiscale sarà aggiornata in primavera nel quadro della valutazione dei Programmi di Stabilità e Convergenza. Infine, viene apprezzata l’impostazione generale del Piano di recupero e resilienza e il dialogo attualmente in corso con i servizi della Commissione europea. I servizi della Commissione restano a disposizione per proseguire il confronto e supportare il governo nel lavoro di specificazione e finalizzazione delle riforme e degli investimenti previsti dal piano.(Rin)