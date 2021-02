Cina: Usa condannano messa al bando emittente Bbc, "rispetto per libertà d'informazione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 febbraio scorso, il dipartimento delle Informazioni del ministero degli Affari esteri della Cina aveva presentato una rimostranza all'ufficio di Pechino della Bbc per aver trasmesso, il 29 gennaio, presunte "fake news" relative alla pandemia di coronavirus. Secondo il ministero degli Esteri cinese, un servizio della "Bbc" ha collegato la pandemia alla politica e diffuso ipotesi su una "copertura" dell'epidemia e dell'origine del virus da parte del governo. Il ministero, inoltre, ha protestato per un video su "forze dell'ordine violente e violazioni dei diritti umani" nella prevenzione e nel controllo delle epidemie, sostenendo che le immagini si riferivano invece a esercitazioni anti-terrorismo. "Si tratta di notizie false con un tipico pregiudizio ideologico", accusa il documento. La parte cinese ha esortato l'emittente e il suo ufficio di Pechino a "prendere sul serio" la posizione della Cina e ad adottare misure reali per annullare il "vile impatto" delle notizie diffuse. Nella dichiarazione si chiede inoltre che la "Bbc" e il suo ufficio di Pechino "si scusino pubblicamente con la Cina per le notizie false, che abbandonino i pregiudizi ideologici e smettano di diffamare e attaccare deliberatamente la Cina". "La 'Bbc' dovrebbe seguire l'etica del lavoro e portare avanti notizie relative alla Cina in modo obiettivo, equilibrato ed equo. La Cina si riserva il diritto di prendere ulteriori misure", si legge. (segue) (Nys)