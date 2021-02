Libia: boom di valuta estera dopo accordo est-ovest su tasso di cambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite in valuta estera in Libia hanno raggiunto quota 3 miliardi di dollari dopo l’accordo fra Tripolitania e Cirenaica sulla parificazione del tasso di cambio, contribuendo a risolvere in modo significativo il problema della liquidità. Lo ha detto Musbah al Akkari, membro dell'influente Comitato per l'adeguamento del tasso di cambio della Banca centrale della Libia, citato dal quotidiano in lingua inglese “Libya Herald”. La circolazione di valuta estera è rapidamente aumentata dopo l'introduzione, a inizio gennaio, del nuovo tasso di cambio di 4,48 dinari libici per un dollaro statunitense. Akkari ha sottolineato che il problema della liquidità è stato alleviato, ma che alcune banche fanno fatica a ricevere sufficienti depositi in contanti. La perdita di fiducia da parte dei libici nel sistema politico, e quindi economico, ha fatto spinto molti ad accumulare denaro in contanti, specialmente dollari, piuttosto che depositarlo nei conti bancari. Akkari ha anche dichiarato che la prossima settimana sarà decisiva e che il comitato si riunirà per valutare i risultati del nuovo tasso di cambio. Una relazione completa sugli effetti dell'adeguamento del tasso di cambio, ha spiegato, che sarà trasmessa al Consiglio di amministrazione della Banca centrale libica al completo, che includerà anche i membri della Cirenaica. Vale la pena ricordare che sono state mosse critiche dall’istituto emittente per il tasso di cambio giudicato troppo alto e che avrebbe generato un aumento dei prezzi. "C'è pressione sulla Banca centrale per ridurlo ulteriormente", riferisce “Libya Herald”. Oggi, il tasso di cambio del dollaro statunitense sul mercato nero era di 5,15 dinari libici. (Lit)