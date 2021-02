Olimpiadi 2026: Rossi, esclusione Valdidentro non è ancora stata decisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esclusione della Valdidentro dai Giochi olimpici 2026 dev'ancora essere votata dal Cda della Fondazione. Lo precisa il sottosegretario della Regione Lombardia con delega allo Sport, alle Olimpiadi 2026 e ai grandi eventi Antonio Rossi in una nota. "Regione Lombardia non solo ha lavorato sin dall'inizio in maniera determinante per il successo della candidatura di Milano-Cortina 2026 ma è impegnata con iniziative, provvedimenti e fondi per il successo dei Giochi invernali che saranno nel segno della sostenibilità. L'esclusione della Valdidentro dalla manifestazione a Cinque cerchi non è ancora stata decisa. Dovrà essere messa ai voti dal cda della Fondazione Milano-Cortina 2026 ", chiarisce Antonio Rossi, sottosegretario della Regione Lombardia con delega allo Sport, alle Olimpiadi 2026 e ai grandi eventi. "Oggi, in commissione Sport e Cultura del Consiglio regionale lombardo, ho riportato la richiesta avanzata dal Comitato paralimpico internazionale al Comitato organizzatore, al presidente del Comitato internazionale paralimpico Luca Pancalli e al presidente del Coni, Giovanni Malagò. Dopo aver spiegato le motivazioni addotte dal Comitato paralimpico internazionale spiace davvero leggere le dichiarazioni del consigliere Fabio Pizzul. Da parte nostra continueremo a lavorare con impegno per il successo della manifestazione", conclude Rossi. (Com)