Governo: Crimi, mandato iscritti M5s è chiaro, oggi giornata importante

- "Il mandato che gli iscritti ci hanno conferito oggi è chiaro: il Movimento cinque stelle sosterrà il nuovo governo. Lo faremo nella piena consapevolezza di dover difendere le tante buone cose realizzate fino ad oggi, e di doverne realizzare ancora di più". Lo sottolinea il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi. "La conferma, da parte del presidente incaricato Draghi, di voler accogliere le nostre proposte, inclusa l'istituzione di un ministero per la Transizione ecologica - continua l'esponente del M5s su Facebook -, è un primo, significativo, passo avanti. Oggi è stata una giornata importante, come le altre che hanno preceduto la nascita dei governi di questa legislatura. Ancora una volta il Movimento ha saputo dimostrare con i fatti la sua natura democratica e partecipativa, rivolgendosi ai propri iscritti e affidandosi - conclude il viceministro all'Interno - a quell'intelligenza collettiva che ci ha consentito di arrivare fin qui e di realizzare cose positive per il Paese". (Rin)