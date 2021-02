Bielorussia: Parlamento Ue, preoccupazione per sicurezza centrale nucleare Ostrovets

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eurodeputati esprimono gravi preoccupazioni per la sicurezza della centrale nucleare di Ostrovets in Bielorussia e chiedono che il suo lancio commerciale venga sospeso. In una risoluzione adottata con 642 voti a favore, 29 contrari e 21 astensioni, il Parlamento critica la frettolosa messa in servizio della centrale nucleare di Ostrovets e la continua mancanza di trasparenza e comunicazione ufficiale in merito ai frequenti spegnimenti di emergenza del reattore e ai guasti delle apparecchiature. Nonostante le notevoli preoccupazioni per la sicurezza, l'impianto ha iniziato a generare elettricità il 3 novembre 2020 senza dare piena attuazione alle raccomandazioni formulate nella revisione dell'Ue del 2018 e dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). I deputati hanno espresso il loro malcontento per la fretta di avviare l'operazione commerciale dell'impianto nel marzo 2021, sollecitando la Commissione europea a lavorare a stretto contatto con le autorità bielorusse per ritardare l'avvio della centrale fino a quando tutte le raccomandazioni dell'Ue sulle prove di stress non saranno pienamente attuate e tutti i necessari miglioramenti in materia di sicurezza non saranno stati attuati. I deputati esortano inoltre la Bielorussia a rispettare pienamente gli standard internazionali di sicurezza nucleare e ambientale e a cooperare con le autorità internazionali in modo trasparente. (Beb)