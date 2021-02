Governo: Crimi, ringrazio chi ha partecipato a votazione su Rousseau, un grazie particolare a Beppe Grillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato alla votazione. Indipendentemente dai voti espressi, con la vostra partecipazione avete contribuito a rendere questo giorno ancora più importante. Grazie anche a quanti hanno lavorato per consentire il voto sulla piattaforma Rousseau e per garantire la sicurezza dei votanti. Siamo perfettamente consapevoli del grande lavoro che c'è dietro". Lo scrive su Facebook il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, dopo il via libera degli iscritti alla piattaforma Rousseau ad un esecutivo guidato da Mario Draghi. "Rivolgo - prosegue il senatore - un ringraziamento particolare a Beppe Grillo, la cui sincera passione continua a sostenerci e darci coraggio, soprattutto nelle circostanze più difficili". (Rin)