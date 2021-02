Ue-Ucraina: Borrell, sistema giudiziario indipendente è madre di tutte riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma giudiziaria è la madre di tutte le riforme su cui l'Ucraina deve puntare. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo il Consiglio Ue-Ucraina, nella conferenza stampa con il primo ministro Denys Shmyhal. "La riforma giudiziaria è la madre delle riforme. Non si può pretendere di avere diritti umani e stato di diritto senza un sistema giudiziario indipendente ed efficiente. Questo è il cuore di un Paese democratico: separazione dei poteri e sistema giudiziario indipendente. Senza questo è difficile combattere la corruzione", ha detto. "Non è una condizione che l'Ue mette sul tavolo, è qualcosa di cui il popolo ucraino ha bisogno", ha aggiunto. "Quindi costruite una giustizia indipendente. So quanto è difficile, ma è un must", ha sottolineato.(Beb)