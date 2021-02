Governo: Crimi, ora andiamo avanti, M5s c'è e farà la sua parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora andiamo avanti. Superiamo questa assurda e incomprensibile crisi di governo, che mai ci saremmo sognati di provocare. E torniamo a fare ciò per cui siamo stati scelti: lavorare per i cittadini, per il Paese, per una comunità che sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia recente". Lo afferma su Facebook il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, in merito al voto con cui gli iscritti alla piattaforma Rousseau hanno dato il via libera ad un esecutivo guidato da Mario Draghi. "Il virus miete ancora tante, troppe vittime - prosegue l'esponente del M5s -, e ci sono persone in sofferenza che meritano la nostra piena ed esclusiva attenzione. Non dobbiamo avere altro pensiero che quello delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese, di tutti coloro che vivono con apprensione questi giorni e chiedono risposte, iniziative, azioni concrete per il futuro". Per Crimi, "il Movimento c'è e farà la sua parte, con il senso di responsabilità e lo spirito collaborativo che ci hanno sempre accompagnati in questa legislatura. Viva la democrazia". (Rin)