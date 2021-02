Recovery: sindaco Sala, molto utile per Milano, conto su questo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io conto moltissimo su questo governo e sul Recovery plan, perché può essere qualcosa di molto utile per Milano”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, intervenendo all’iniziativa di Base Italia “Le città negli anni ’20”. “Se noi perdiamo un certo tipo di lavoro, dobbiamo acquisire la possibilità di fare progetti che vadano nella direzione del sostegno e del cambiamento e della creazione del lavoro: allungamento delle metropolitane, interventi sull’edilizia pubblica, interventi sui sistemi energetici, cioè creazione di valore”, ha detto Sala, ricovando che “l’Europa questi soldi ce li dà, ma ad alcune condizioni: primo che gli interventi vadano in alcuni settori. E io rispetto a questo con serenità sto chiedendo al governo investimenti per quei settori. Il secondo che ci sia un ritorno di questi investimenti, che può essere anche occupazionale. E terzo punto è che siano progetti cantierabili in fretta, non devono essere il libro dei sogni dei sindaci”. “Siccome penso di avere una grande progettualità, è per questo che mi faccio avanti e ci conto per Milano”, ha concluso il primo cittadino. (Rem)