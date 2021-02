Messico: debole attività industriale a dicembre 2020, +0,1 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cala per il secondo mese consecutivo il ritmo di crescita dell'attività industriale in Messico. L'indicatore "Imai" presentato oggi dall'istituto nazionale di statistica (Inegi) segnala che a dicembre del 2020 le attività sono cresciute dello 0,1 per cento su mese, frenate soprattutto dal crollo del settore delle costruzioni (-2,7 per cento). A novembre l'incremento su mese, pur modesto, era stato superiore, pari all'1 per cento. Su anno il calo è stato del 2,1 per cento, valore che rimane in territorio negativo per il 21esimo mese consecutivo. Tra novembre e dicembre 2020 il le attività indstriali del comparto minerario sono scese dello 0,3 per cento mentre la creazione e trasmissione delle principali utenze domestiche (elettricità, gas e acqua) sono aumentate dell'1,7 per cento, e la mianfattura del'1,1 per cento. (segue) (Mec)