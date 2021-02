Messico: debole attività industriale a dicembre 2020, +0,1 per cento su mese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prestazioni migliori arrivano dal settore primario, alimentato da attività ritenute essenziali e per questo in parte esentate dalle chiusure imposte dalle misure contrarie alla diffusione dei contagi: +2 per cento in tutto il 2020, +4,9 su anno e -2,6 per cento sul terzo trimestre. Male il secondario, con un calo del 10,2 per l'intero anno, una contrazione del 3,4 per cento sullo stesso periodo del 2019 e un aumento del 3,3 per cento sul trimestre 2020. Il settore dei servizi chiude l'anno con una stima complessiva di calo pari al 7,9 per cento, del 5,3 per cento sul quarto trimestre dell'anno precedente e con l'aumento del 3 per cento nel confronto con il periodo luglio-settembre 2019. (segue) (Mec)