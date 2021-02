Messico: debole attività industriale a dicembre 2020, +0,1 per cento su mese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stime fatte sulla fine del 2020 non sono incoraggianti. Il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede una chiusura in calo del 9 per cento del pil. Nell'aggiornamento del "World economic outlook" pubblicato a gennaio, l'Fmi parla di un rimbalzo al 4,3 per cento, 0,8 punti percentuali in più rispetto alle previsioni di ottobre scorso. L'attesa di una migliore prestazione del Messico è legata a una revisione al rialzo dell'incremento dell'economia degli Stati Uniti, dal 3,1 per cento ipotizzato tre mesi fa all'attuale 5,1 per cento. In aumento, ma più moderato, il pronostico sula crescita dell'economia messicana nel 2022: dal 2,3 di ottobre al 2,5 di oggi. (segue) (Mec)