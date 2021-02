Uganda: Parlamento Ue deplora mancanza democrazia e trasparenza in elezioni gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla situazione politica in Uganda in cui deplora che le elezioni generali del 14 gennaio in Uganda non siano state né democratiche né trasparenti. I deputati condannano inoltre l'uso eccessivo della forza da parte della polizia e delle forze armate durante le elezioni e la loro crescente ingerenza negli affari politici. La risoluzione, approvata con 632 voti a favore, 15 contrari e 48 astensioni, condanna la violenza, le continue molestie e la repressione sistematica verso i leader dell'opposizione politica in Uganda, nonché la repressione della società civile. Tutti gli arrestati e detenuti per aver partecipato ad assemblee politiche pacifiche o per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione e associazione devono essere rilasciati immediatamente e incondizionatamente e le loro accuse devono essere ritirate, afferma il testo. Infine, il Parlamento ribadisce che le sanzioni contro gli individui e le organizzazioni responsabili di violazioni dei diritti umani in Uganda devono essere adottate nell'ambito del nuovo meccanismo di sanzioni dell'Ue sui diritti umani, il cosiddetto Eu Magnitsky Act.(Beb)