Governo: Casaleggio, Rousseau modello unico di partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto sulla piattaforma Rousseau sul governo presieduto da Mario Draghi è durato otto ore. Sono stati 74.537 gli iscritti che hanno partecipato, su una base di 119.544 aventi diritto per un'affluenza del 62,35 per cento. Il 59,3 per cento si è espresso per il sì, mentre il 40,07 per cento per il no. E' quanto si legge in una nota. L'affluenza oraria è stata di 9.317 votanti per ora. Durante questa consultazione gli iscritti hanno potuto votare anche tramite Rousseau X, la nuova App Open Source di Rousseau, un nuovo strumento di partecipazione attiva che l'Associazione ha voluto consegnare nelle mani dei cittadini. Quanto ai risultati delle precedenti votazioni, nel 2018, 42.274 iscritti hanno votato sì per il governo Conte I, rappresentando il 94,37 per cento dei voti espressi. La consultazione, durata 10 ore, ha registrato un'affluenza del 50,47 per cento con 44.796 votanti su 88.759 aventi diritto. L'affluenza oraria è stata dunque di 4.480 votanti per ora. Nel 2019 invece, 63.146 iscritti hanno votato sì per il Governo Conte II, rappresentando il 79,3 per cento dei voti espressi. La consultazione, durata 9 ore, ha registrato un'affluenza del 67,95 per cento con 79.634 votanti su 117.194 aventi diritto. L'affluenza oraria è stata dunque di 8.848 votanti per ora. "Siamo soddisfatti dell'esercizio di democrazia diretta al quale Rousseau ha dato vita anche questa volta. La votazione si è svolta regolarmente. Rousseau si conferma essere un modello di partecipazione unica dal basso che permette a tanti cittadini di avere voce nelle scelte politiche del Paese. Un modello che anche l'estero guarda con interesse", ha commentato il presidente dell'associazione Rousseau Davide Casaleggio. "Con questa votazione Rousseau dimostra ancora una volta di essere lo spazio per fare sintesi all'interno del Movimento cinque Stelle e un punto di riferimento per ripartire", ha aggiunto la socia e responsabile sviluppo dell'Associazione Rousseau Enrica Sabatini.(Com)